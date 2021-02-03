МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. С 2025 года россияне смогут звонить по домашнему тарифу, находясь в поездках в странах ЕАЭС (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия), пишет "Российская газета" со ссылкой на министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армана Шаккалиева.

"Тариф "как дома" в рамках союза — основа свободного общения, а значит — ключевое условие для перемещения трудовых ресурсов, для предпринимателей. Выравнивание домашних и роуминговых тарифов — объективная тенденция, которую нам нужно реализовать через договоренности сотовых операторов и регуляторов пяти стран Евразийского союза", — рассказал в интервью изданию Шаккалиев.

В декабре Россия представила в проект плана перехода к отказу от роуминга в ЕАЭС. По словам Шаккалиева, есть несколько проблем, которые предстоить решить. Это разные подходы к тарификации (в одних странах она поминутная, в других за каждые 10 секунд, в третьих абонентская плата), различие в требованиях к безопасности, а также к хранению персональных данных, технологические различия.

Помимо этого, есть и экономический фактор: например, в России 146 миллионов жителей, а в Армении только 3 миллиона.

"Снижение стоимости услуг связи в роуминге будет постепенным и проходить по утвержденному графику. Во-вторых, мы ожидаем, что оно будет стимулировать рост потребления, компенсирующего потери. Например, в Европейском союзе после внедрения правила "Роуминг как дома" объем потребления мобильного интернета вырос почти в 5,5 раза, а объем звонков — почти в 2,5 раза", — подытожил он.