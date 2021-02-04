МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Руководитель отдела информационной безопасности "СерчИнформ" Алексей Дрозд заявил в беседе с "Коммерсантом", что в мессенджере Telegram появился бот, который может подменять номера исходящих вызовов, а также менять голос собеседника.

По его словам, после оплаты бот позволяет ввести в специальное поле номер абонента, а также номер, который тот должен увидеть на своем экране. При этом пользователю не нужно выходить из приложения при совершении такого звонка: это открывает доступ к технологии подмены номера любому желающему.

Отмечается, что если другие аналогичные сервисы подмены номеров требуют от человека установки специальной программы и настройки телефонии по интернет-протоколу, то в мессенджере Telegram IP-телефония уже встроена.

В свою очередь замруководителя центра реагирования на инциденты информационной безопасности Group-IB Ярослав Каргалев добавил, что в случае, если звонящий через бот укажет в исходящем номере телефон, присутствующий в контактах абонента, то на вызываемом устройстве появится записанное имя. Из-за этого, отметил он, возникает опасность того, что человек может выдать себя за родственника собеседника или же друга жертвы. Тогда упрощается возможность успешного вымогательства.

В то же время, сейчас чаще всего преступники представляются сотрудниками службы безопасности банков. Во время таких звонков они уговаривают потенциальную жертву перевести деньги на счет мошенников.

Как отметил технический директор Trend Micro в России и странах СНГ Михаил Кондрашин, появление таких простых инструментов для телефонного мошенничества только способствует его распространению.