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ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против сотовой компании бренда Теле2 из-за повышения той тарифов с января в среднем на 13% для более чем 12 миллионов... ПРАЙМ, 11.02.2021
тарифы, tele2, фас, новости, технологии, бизнес, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против сотовой компании бренда Теле2 из-за повышения той тарифов с января в среднем на 13% для более чем 12 миллионов абонентов, сообщается на сайте ведомства.
"Т2 Мобайл" с 1 января 2021 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов своих абонентов-физических лиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат. В ФАС России продолжает поступать большое количество обращений граждан, абонентов Теле2, об изменении стоимости услуг связи", — говорится в сообщении.
По мнению ФАС, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей, в связи с чем служба и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.