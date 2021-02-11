МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против сотовой компании бренда Теле2 из-за повышения той тарифов с января в среднем на 13% для более чем 12 миллионов абонентов, сообщается на сайте ведомства.

"Т2 Мобайл" с 1 января 2021 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 12 миллионов своих абонентов-физических лиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат. В ФАС России продолжает поступать большое количество обращений граждан, абонентов Теле2, об изменении стоимости услуг связи", — говорится в сообщении.

По мнению ФАС, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей, в связи с чем служба и возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства.