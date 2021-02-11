МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Обозреватели гаджетов специально для "Российской газеты" составили перечень приложений, которые не стоит устанавливать на современный смартфон. Россиян предупредили о новой схеме ипотечных мошенников

Часть из них не несет никакой пользы, другие, считают авторы статьи, могут оказаться вредоносными.

Первыми "вредными" приложениями специалисты назвали определители номера. Итак, такого рода программы копируют все данные из ваших телефонных книг и контактов. Помимо этого, они предоставляют доступ к вашим персональным данным: имени, номеру. Они становятся доступными для любого желающего.

На втором месте — программы по якобы экономии батареи. Россиян призвали пользоваться только функциями энергосбережения из заводских настроек мобильников, так как сторонние приложения не приносят реальной пользы.

Также бесполезными названы "очистители памяти".

"Занимаются практически тем же, что и "улучшаторы" батареи — агрессивно выбрасывают запущенные приложения из памяти. На какое-то время в ОЗУ действительно становится побольше места, но этот эффект достаточно кратковременный", — отмечает издание.

Также специалисты считают опасными: