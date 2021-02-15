МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. YouTube-канал EverythingApplePro поделился эксклюзивной информацией об особенностях будущих смартфонов Apple, почерпнутой у инсайдера Макса Вайнбаха. Аппараты, которые назовут либо iPhone 12s, либо iPhone 13, получат одну из самых удачных возможностей Android-смартфонов. Apple вернула себе первое место в мире по продажам смартфонов

Сообщается, что речь идет о функции Always-on Display — когда на погашенный дисплей выводится информация вроде текущего времени и уведомлений. Наиболее оправдана она у смартфонов с OLED-дисплеями, так как их технология позволяет включать только необходимые пиксели на экране, не тратя заряд батареи на подсветку всей его поверхности.

"На дисплей можно будет выводить часы и индикатор заряда аккумулятора. Кроме того, на нем будут отображаться различные уведомления. Это станет возможным благодаря использованию новых LTPO-дисплеев, которые будут поддерживать частоту обновления экрана 120 Гц. В принципе, эти функции уже хорошо знакомы многим пользователям смартфонов под управлением Android", — отметил Вайнбах.

По информации инсайдеров, камеры iPhone 13 будут лучше снимать в темноте. Появится поддержка специального режима съемки звездного неба и портретной видеосъемки. Помимо этого, в смартфоне ожидаются MagSafe с более мощным магнитом, подэкранный сканер отпечатков пальцев и улучшенная система Face ID. Также в видео говорится о грядущей доработке черного матового покрытия корпуса — оно станет более эргономичным и менее скользким.