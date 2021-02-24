МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Крупные российский сотовые операторы — МТС и "Мегафон" — подвергли критике принятые в конце прошлого года поправки к закону "О связи", которые касаются удаленной регистрации сим-карт абонентов.

Как пишет РБК, в частности, операторы увидели риски для бизнеса в новом порядке идентификации абонентов.

Они отметили, что новый закон усложнит продажу eSIM корпоративным абонентам. Помимо сложностей, операторы предупредили о росте трат: 10 миллиардов рублей дополнительных расходов потребуется ежегодно на исполнение этой инициативы.

Как пишет издание со ссылкой на отчеты компаний за четвертый квартал 2020 года, "Мегафон", говоря о расходах, включил в 10 миллиардов потерю потерю выручки от невозможности использования собственных систем идентификации и ЕСИА для дистанционного заключения договоров, от корпоративных клиентов и устройств интернета вещей, услуги которым придется отключить, а также затраты на интеграцию с системой мониторинга Роскомнадзора.

Напомним, что проект закона обязывает мобильных операторов заключить договор с клиентом дистанционно: при помощи квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи.

Ключ к такой подписи можно получить при личной явке в офис госуслуг, но только при условии идентификации абонента в Единой биометрической системе (ЕБС) "Ростелекома".