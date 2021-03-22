МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Уже до 2 апреля могут завершиться мероприятия по отмене роуминга между Россией и Белоруссией, сообщает агентство БелТА со ссылкой на заседание комиссии парламентского собрания Союзного государства.

"Граждане Беларуси и России ждут с нетерпением, когда связь станет доступнее. Этот вопрос носит уже даже не экономический и технический, а политический характер", — заявил глава комиссии Геннадий Давыдько.

Отмечается, что парламентарии Союзного государства выступили с обращением к группе высокого уровня с просьбой окончательно отменить роуминг с Россией со 2 апреля.

Заседание группы запланировано на 30 марта.

В свою очередь замминистра связи и информации Белоруссии Наталья Гордеенко отметила, что расценки на мобильную связь в Белоруссии и России при нахождении абонента в роуминге максимально приблизились к домашнему тарифу.

Что касается российской стороны, то замглавы департамента международного сотрудничества Минцифры РФ Максим Киселев отметил: роуминг будет считаться отмененным тогда, когда входящий звонок официально будет стоить ноль рублей.

Киселев пояснил, что существующие тарифы уже практически не изменятся.