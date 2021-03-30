МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Американская корпорация Apple объявила о намерении расширить свою программу cотрудничества с независимыми сервисными центрами (Apple"s Independent Repair Provider) на территорию Российской Федерации.

В частности, производитель смартфонов намерен поставлять независимым сервисным центрам (СЦ) оригинальные запчасти для ремонта гаджетов, а также руководства и средства диагностики. Есть пункт о проведении бесплатного обучения для сотрудников таких центров.

Программа начинает действовать уже на этой неделе. СЦ смогут подать заявку на регистрацию: для этого необходимо написать на специальный e-mail. После этого Apple рассмотрит заявку.

Впервые эта программа Apple по сотрудничеству с независимыми сервисными центрами была анонсирована в 2019 году. Тогда ее действие распространялось только на территорию США.

Сейчас компания планирует распространить программу во всех странах мира, но большая часть стран еще не включена в действие программы.

Одновременно с Россией в нее включены еще 37 стран, в частности, Япония, Арабские Эмираты, Бразилия, Австралия, Индия.