Россиян предупредили о новом виде мошенничества в WhatsApp
МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В мессенджере WhatsApp появился новый вид обмана. Как пишет издание GizChina, пользователи приложения получают ложные сообщения от семьи или друзей с целью произвести взлом аккаунта.
Киберпреступники первым делом должны взломать аккаунт одного из родственников либо приятеля. Всего же атака злоумышленников проводится в три этапа.
Сначала потенциальной жертве приходит SMS с кодом и ссылкой.
Не подозревающий подвоха получатель сообщения видит SMS от своего контакта, а не от незнакомца, что вызывает у него доверие.
В тексте знакомый якобы спрашивает, какой код содержался в SMS.
В случае, если человек отправит в ответном сообщении этот код, аккаунт WhatsAppпопадет в руки мошенников.
Эта схема, пишет издание, работает на бреши в системе входа в мессенджер.
Программа не запрашивает логин, адрес электронной почты или пароль. Она отправляет код, который позволяет зайти в аккаунт и управлять переписками, увидеть записную книжку с контактами, скопировать данные.
Этим и пользуются хакеры: они запрашивают код, чтобы жертва сама прислала его и помогла осуществить взлом.
Пользователей приложения призывают включить двухфакторную аутентификацию. Это нужно, чтобы защититься от такого способа мошенничества.
https://1prime.ru/telecom/20210407/833408613.html