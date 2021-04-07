МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. В мессенджере WhatsApp появился новый вид обмана. Как пишет издание GizChina, пользователи приложения получают ложные сообщения от семьи или друзей с целью произвести взлом аккаунта.

Киберпреступники первым делом должны взломать аккаунт одного из родственников либо приятеля. Всего же атака злоумышленников проводится в три этапа.

Сначала потенциальной жертве приходит SMS с кодом и ссылкой.

Не подозревающий подвоха получатель сообщения видит SMS от своего контакта, а не от незнакомца, что вызывает у него доверие.

В тексте знакомый якобы спрашивает, какой код содержался в SMS.

В случае, если человек отправит в ответном сообщении этот код, аккаунт WhatsAppпопадет в руки мошенников.

Эта схема, пишет издание, работает на бреши в системе входа в мессенджер.

Программа не запрашивает логин, адрес электронной почты или пароль. Она отправляет код, который позволяет зайти в аккаунт и управлять переписками, увидеть записную книжку с контактами, скопировать данные.

Этим и пользуются хакеры: они запрашивают код, чтобы жертва сама прислала его и помогла осуществить взлом.

Пользователей приложения призывают включить двухфакторную аутентификацию. Это нужно, чтобы защититься от такого способа мошенничества.