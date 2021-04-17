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2021
https://1prime.ru/telecom/20210417/833485859.html
Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости мессенджера для слежки
Телеком
Новости
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Мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18 на смартфонах операционной системы Android может быть уязвим для удаленного взлома, об этом сообщили на сайте IT-компании Census IT... ПРАЙМ, 17.04.2021
whatsapp, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18 на смартфонах операционной системы Android может быть уязвим для удаленного взлома, об этом сообщили на сайте IT-компании Census IT Security Works.
В Census считают, что особенность обмена конфиденциальными данными между пользователями в WhatsApp указанной версии для Android дает возможность злоумышленникам незатруднительно получить удаленный доступ к перепискам, вмешаться в диалог между пользователями или начать слежку.
Census рекомендует пользователям WhatsApp на Android обновить мессенджер до версии 2.21.4.18 или выше. Обнаруженная уязвимость является серьезной угрозой для безопасности персональных данных, подчеркивают разработчики компании.