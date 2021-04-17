МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp версии до 2.21.4.18 на смартфонах операционной системы Android может быть уязвим для удаленного взлома, об этом сообщили на сайте IT-компании Census IT Security Works. Стало известно, сколько музыканты зарабатывают в Apple Music

В Census считают, что особенность обмена конфиденциальными данными между пользователями в WhatsApp указанной версии для Android дает возможность злоумышленникам незатруднительно получить удаленный доступ к перепискам, вмешаться в диалог между пользователями или начать слежку.

Census рекомендует пользователям WhatsApp на Android обновить мессенджер до версии 2.21.4.18 или выше. Обнаруженная уязвимость является серьезной угрозой для безопасности персональных данных, подчеркивают разработчики компании.