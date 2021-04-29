МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Пользователи "Билайна" сообщают о сбоях в работе сотового оператора, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Отмечается, что сбои начались около 13.34 мск. О проблемах сообщают пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. По данным Downdetector, 49% пользователей жалуются на проблемы с мобильной связью, 42% претензий связаны с работой мобильного интернета, еще 8% жалуются на беспроводной доступ в интернет.

"В настоящий момент у части абонентов "Билайн" могут наблюдаться затруднения в работе мобильного интернета. Технические службы прилагают максимальные усилия для решения вопроса в кратчайшие сроки", — сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора.