МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter с 10 марта, когда были приняты меры по замедлению ее трафика в России, удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в РФ информацией; доступными остаются свыше 1 тысячи противоправных материалов, но соцсеть выразила готовность их удалить или заблокировать в приоритетном порядке, говорится в сообщении Роскомнадзора. Роскомнадзор напомнил Twitter об удалении запрещённой информации

"После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории Российской Федерации трафика Twitter администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией — детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тысячи противоправных материалов", — сообщает ведомство.

"Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора", — добавляет служба.

До принятия мер по ограничению трафика, продолжает ведомство, в Twitter в открытом доступе находилось свыше 3 тысяч запрещенных материалов, в отношении которых с 2017 года администрации соцсети было направлено более 28 тысяч требований об удалении.

"За время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещенных материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти", — указывает Роскомнадзор.