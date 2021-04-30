Twitter с 10 марта избавился от 60% запрещенных в России материалов
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Социальная сеть Twitter с 10 марта, когда были приняты меры по замедлению ее трафика в России, удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в РФ информацией; доступными остаются свыше 1 тысячи противоправных материалов, но соцсеть выразила готовность их удалить или заблокировать в приоритетном порядке, говорится в сообщении Роскомнадзора.
"После принятия 10 марта 2021 года мер по замедлению на территории Российской Федерации трафика Twitter администрация социальной сети удалила или заблокировала 60% материалов с запрещенной в России информацией — детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом. Доступными остаются свыше 1 тысячи противоправных материалов", — сообщает ведомство.
"Администрация соцсети выразила готовность в приоритетном порядке удалить или заблокировать оставшиеся противоправные материалы и повысить скорость реагирования на требования Роскомнадзора", — добавляет служба.
До принятия мер по ограничению трафика, продолжает ведомство, в Twitter в открытом доступе находилось свыше 3 тысяч запрещенных материалов, в отношении которых с 2017 года администрации соцсети было направлено более 28 тысяч требований об удалении.
"За время принятия ограничительных мер Роскомнадзор выявил в Twitter более 900 новых запрещенных материалов. Среднее время реагирования соцсети на требования ведомства по вновь выявленным материалам составляет 81 час, что не соответствует требованию законодательства, в соответствии с которым на удаление отводится 24 часа с момента получения уведомления органа исполнительной власти", — указывает Роскомнадзор.
https://1prime.ru/telecom/20210430/833581417.html