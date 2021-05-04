МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей пятого поколения (5G), сообщает ведомство. Роскачество предупредило о новых схемах мошенничества с соцвыплатами

"ФАС одобрила операторам связи ("Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон") заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G", — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что соглашение, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи.