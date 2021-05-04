2021-05-04T10:46:00+03:00
2021-05-04T12:07:44+03:00
2021-05-04T10:46:00+03:00
2021
https://1prime.ru/telecom/20210504/833596655.html
ФАС одобрила соглашение между операторами связи по строительству сетей 5G
Телеком
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей пятого поколения (5G), сообщает ведомство. "ФАС одобрила операторам... ПРАЙМ, 04.05.2021
5g, фас, новости, технологии, телеком
https://1prime.ru/images/83359/66/833596632.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83359/66/833596632.jpg
https://1prime.ru/images/83359/66/833596631.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83359/66/833596631.jpg
https://1prime.ru/images/83359/66/833596619.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83359/66/833596619.jpg
https://1prime.ru/society/20210504/833596344.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила операторам связи заключение соглашения по построению сетей пятого поколения (5G), сообщает ведомство.
"ФАС одобрила операторам связи ("Ростелеком", "Башинформсвязь", "Вымпелком" и "Мегафон") заключение соглашения по построению сетей стандарта 5G", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что соглашение, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи.