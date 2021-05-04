МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС запустил сервис по пополнению мобильного счета в push-уведомлениях с помощью сервиса Apple Pay и стал первым оператором, интегрировавшим онлайн-платежи в push-уведомления, сообщает компания. Илон Маск потерял пять миллиардов долларов за один день

"Абоненты МТС владельцы смартфонов iPhone смогут пополнить баланс с помощью подтверждения через Apple Pay, не открывая дополнительно никаких приложений. При снижении баланса мобильного счета они получат push-уведомление, при помощи которого можно пополнить баланс за несколько секунд", — уточняется в сообщении.

В компании пояснили, что для совершения платежей в push-уведомлениях абонентам необходимо установить приложение "МТС Банк" ("МТС Деньги") или обновить его до последней версии и настроить Apple Pay.

Сообщается, что реквизиты банковской карты не раскрываются при совершении платежей. Каждая транзакция подтверждается с помощью Face ID, Touch ID или пароля. Банком-эквайером платежей через push-уведомления выступает "МТС Банк".