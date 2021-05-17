МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Количество мошеннических звонков в России, когда злоумышленники представлялись сотрудниками госструктур или органов правопорядка, в апреле 2021 года выросло в четыре раза по сравнению с декабрем 2020 — февралем 2021 года, говорится в сообщении "Лаборатории Касперского". Россиянам раскрыли секрет маркировок "эко", "био" и "натуральное"

"Согласно анонимизированным отзывам пользователей Kaspersky Who Calls, в России в апреле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 — февралем 2021-го в четыре раза выросло количество звонков с подозрением на мошенничество, когда злоумышленники представлялись сотрудниками государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пик такой активности пришелся на конец марта и начало апреля. "В мае сохраняется высокий уровень мошеннической активности. Чаще всего пользователи отмечали, что злоумышленники представлялись сотрудниками МВД, полиции, следователями, а также работниками Центрального банка", — указывают в компании.

"Известны случаи, когда злоумышленники представлялись сотрудниками банка и предлагали установить на телефон якобы специальную защитную программу, а не сообщать данные карты, или просили оформить перевод на "безопасный" счет. Сейчас они все чаще стали притворяться сотрудниками государственных структур. Таким образом они застают человека врасплох и убеждают, что решить вопрос нужно быстро", — прокомментировал аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

По словам главного эксперта "Лаборатории Касперского" Сергея Голованова, в разговоре злоумышленники стараются быть как можно более убедительными: придерживаются официального тона, используют юридические термины, предупреждают об ответственности в случае отказа сотрудничать, часто бывают напористы, в некоторых случаях обещают прислать повестку, настаивают на своей легенде, даже если им не верят.

"Мы призываем пользователей оставаться бдительными, установить на устройства защитные решения и, даже если звонящий звучит убедительно, записать его данные, положить трубку и перезвонить по официальному номеру организации, которую якобы представляет собеседник", — резюмировал Голованов.