МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян (77%), совершающих онлайн-покупки, делают это с помощью мобильных телефонов, а менее четверти (23%) — используя компьютер, следует из совместного исследования мессенджера Viber и сервиса доставки продуктов и непродовольственных товаров "CберМаркет".

Исследование основано на опросе более 1500 респондентов.

"Мобильные устройства остаются незаменимыми помощниками как для отдыха и общения, так и для онлайн-шопинга: 77% участников опроса отметили, что чаще совершают покупки со смартфонов, и лишь 23% — с компьютеров", — говорится в исследовании.

При этом, по данным опроса, с помощью мобильных телефонов 9% респондентов приобретают товары несколько раз в неделю, 37% делают это несколько раз в месяц, а большинство (54%) — раз в месяц и реже. С помощью компьютера большинство пользователей (77%) совершают покупки не чаще одного раза в месяц, 19% — несколько раз ежемесячно, а 4% оформляют больше одного заказа в неделю.

"При этом средний чек при покупке в мобайле и с компьютеров почти не различается. При покупке онлайн с помощью мобильного телефона у большинства опрошенных он составляет 1000-3000 рублей (54%), в 33% случаев — до 1000 рублей, и лишь в 13% — свыше 3000 рублей. В случае ПК ситуация схожая: для 43% это от 1000 до 3000 рублей, для 41% — менее 1000 тысячи рублей, для 15% — более 3000 рублей", — добавляется в сообщении. Около 100 тонн нефтепродуктов вылилось из трубопровода "Лукойла" в Коми

Более половины опрошенных (60%) отметили, что для них одним из главных факторов при выборе онлайн-сервиса для покупок являются низкие цены и наличие спецпредложений, около половины (48%) также отметили наличие хороших отзывов о товарах, около трети (31%) назвали ключевым фактором широту ассортимента и 29% — скорость доставки.

Самые популярные категории для заказа онлайн, согласно исследованию, — одежда, товары этой категории часто приобретают в онлайн-магазинах 33% опрошенных, товары для дома (30%) и продукты (28%), а наименее популярны среди онлайн-покупок товары для спорта и активного отдыха (7%), а также для дачи и огорода (6%).