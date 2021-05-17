МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента, говорится в сообщении ведомства. Россияне повально захотели улететь в одну европейскую пляжную страну

Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. По истечении этого срока была проведена проверка, в результате которой ведомство решило не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление на мобильных.

"Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", — говорится в сообщении Роскомнадзора.