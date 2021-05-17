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https://1prime.ru/telecom/20210517/833681973.html
Роскомнадзор может замедлить Facebook и YouTube за запрещенный контент
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Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента, говорится в сообщении ведомства... ПРАЙМ, 17.05.2021
youtube, роскомнадзор, facebook, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube по аналогии с Twitter, если они не примут меры по удалению запрещенного в РФ контента, говорится в сообщении ведомства.
Роскомнадзор с 10 марта замедлил скорость работы Twitter в РФ на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств и пригрозил блокировкой, если интернет-сервис не начнет выполнять требования российских законов. В конце апреля Роскомнадзор уведомил руководство соцсети Twitter о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая. По истечении этого срока была проведена проверка, в результате которой ведомство решило не блокировать Twitter и снять ограничения доступа в фиксированных сетях, сохранив замедление на мобильных.
"Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", — говорится в сообщении Роскомнадзора.