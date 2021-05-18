МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил миллионы против Tesla

Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%. Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.

Оператор подтвердил прогноз на 2021 год: компания ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.