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Выручка МТС в первом квартале выросла на 5,5%
Телеком
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Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4... ПРАЙМ, 18.05.2021
выручка, мтс, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Выручка МТС по МСФО в первом квартале 2021 года выросла на 5,5% — до 123,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Скорректированная OIBDA увеличилась на 6,7% — до 55,4 миллиарда рублей. Рентабельность этого показателя составила 44,7%. Чистая прибыль (без учета неденежных показателей: курсовых разниц и операций с деривативами) выросла на 19,5% — до 21,2 миллиарда рублей.
Оператор подтвердил прогноз на 2021 год: компания ожидает роста выручки и OIBDA более чем на 4%, капзатраты на уровне 100-110 миллиардов рублей.