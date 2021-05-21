МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone. Эксперт предупредила о рисках услуги снятия денег с чужих карт

"Мы наблюдаем ситуацию, когда график работы злоумышленников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников. Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время. Вероятно, их деятельность не отличается от работы обычных колл-центров", — отмечает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин. Россиянам рассказали, как разоблачить телефонного мошенника одной фразой

Компания в день фиксирует в среднем от 6 до 10 тысяч звонков в сутки, при этом по субботам их количество сокращается до двух тысяч, а в воскресенье не превышает нескольких сотен.

Время звонков делится на два этапа: с 11.30 до 14.00 и с 15.30 по 18.00, в промежутке между ними злоумышленники прерываются на обед, указывают эксперты.

При этом в майские праздники количество мошенничеств сократилось в десятки раз, но в промежуточные нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы выросло до четырех тысяч звонков в сутки.