МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Немецкий регулятор Bundeskartellamt начал антимонопольное расследование в отношении компаний Google Germany, Google Ireland и их материнской компании Alphabet, сообщает ведомство.

"Сегодня Bundeskartellamt инициировал процедуру, чтобы определить, занимает ли компания доминирующее положение на рынке", — говорится в сообщении.

"Экосистема, охватывающая различные рынки, может указывать, что компания занимает такую позицию на рынке. Другим компаниям часто очень трудно конкурировать с такой позицией. Из-за большого количества цифровых услуг, предлагаемых Google, таких как поисковая система Google, YouTube, Google Maps, операционная система Android или браузер Chrome, положение компании на разных рынках может считаться доминирующим", — приводятся в сообщении слова президента Bundeskartellamt Андреаса Мундта (Andreas Mundt).

Кроме того, немецкий регулятор собирается провести углубленный анализ условий обработки данных Google. Ключевой вопрос в том, как компания использует данные своих клиентов, пояснил Мундт. Роскомнадзор видит в действиях Google основания для замедления трафика

Это уже не первое антимонопольное расследование в отношении Google. Так, осенью 2020 года США подали иск против компании, обвинив ее в монополизме. Тогда же антимонопольное ведомство Турции оштрафовало Google более чем на 25 миллионов долларов за злоупотребление своим положением на рынке поисковых систем.

Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Google контролирует около 90% мирового интернет-поиска. Как в США, так и в других странах компания часто не имеет конкурентов на рынках.