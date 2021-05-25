МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Мировой судья судебного участка №422 Таганского района Москвы во вторник оштрафовал компанию Google по трем протоколам на 6 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского райсуда Зульфия Гуринчук.

"Компания Google [в рамках третьего протокола] признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллиона рублей", — сказала собеседница агентства.

Аналогичные решения ранее сегодня были вынесены по двум другим протоколам по той же статье. Таким образом, общая сумма штрафов по итогам заседания составила 6 миллионов рублей.

Накануне Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной в РФ информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи — с призывами к экстремизму.

Как сообщал Роскомнадзор, Google ранее штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов (статья 13.40 КоАП РФ) — по четырем протоколам, составленным в 2018-2020 годах, сумма наложенных судом штрафов в общей сложности составила 5,7 миллиона рублей. Компания их оплатила.

Кроме того, во вторник будут рассмотрены еще восемь протоколов в отношении Facebook. Шесть протоколов в отношении Twitter, в свою очередь, назначены к рассмотрению на 27 мая, еще пять протоколов в отношении Google рассмотрят 1 июня. По каждому из протоколов компаниям грозит штраф до 4 миллионов рублей. Немецкий регулятор начал антимонопольное расследование в отношении Google

Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше — до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент — до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.