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В управлении президента заявили, что не регулировать сеть "невозможно"
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Ситуация в интернете стала критической, государство не может его не регулировать, заявила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий... ПРАЙМ, 26.05.2021
регулирование интернета, новости, технологии, телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ситуация в интернете стала критической, государство не может его не регулировать, заявила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева.
"Государство стало активно регулировать интернет-среду, потому что текущая ситуация, которая происходит в интернете, достаточно, скажем так, стала критической. И не регулировать ее невозможно", — сказала она на коллегии Роскомнадзора.
"С точки зрения обывателя можно подумать, что государство везде, оно резко принялось за регуляторику, стало закручивать гайки, государство стало жестить в этой части. Возможно, это вызывает определенное негативное социальное мнение у граждан с точки зрения деятельности государства", — добавила она.