МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Ситуация в интернете стала критической, государство не может его не регулировать, заявила начальник управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий Татьяна Матвеева. Sony инвестирует $18 миллиардов в развитие технологий

"Государство стало активно регулировать интернет-среду, потому что текущая ситуация, которая происходит в интернете, достаточно, скажем так, стала критической. И не регулировать ее невозможно", — сказала она на коллегии Роскомнадзора.

"С точки зрения обывателя можно подумать, что государство везде, оно резко принялось за регуляторику, стало закручивать гайки, государство стало жестить в этой части. Возможно, это вызывает определенное негативное социальное мнение у граждан с точки зрения деятельности государства", — добавила она.