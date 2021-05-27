МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. По решениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Twitter должна выплатить 27,9 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук. МЭР анонсировало новую стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года

Как сообщал Роскомнадзор, протоколы на Twitter и другие социальные сети касаются постов с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста.

В четверг суд рассмотрел шесть протоколов и назначил шесть штрафов на общую сумму 19 миллионов рублей. Ранее по трем протоколам суд назначил 8,9 миллионов. Таким образом, общая сумма штрафов составила 27,9 миллионов рублей.

"Twitter Inc признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен")", — пояснил пресс-секретарь.

Помимо этого, за неудаление информации суд ранее назначил многомиллионные штрафы компаниям Google, Facebook и Telegram.