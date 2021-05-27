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2021
https://1prime.ru/telecom/20210527/833770446.html
Twitter в России оштрафовали уже на 27,9 миллиона рублей
Телеком
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По решениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Twitter должна выплатить 27,9 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила... ПРАЙМ, 27.05.2021
роскомнадзор, twitter, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. По решениям мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы компания Twitter должна выплатить 27,9 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Зульфия Гуринчук.
Как сообщал Роскомнадзор, протоколы на Twitter и другие социальные сети касаются постов с призывами выходить на недавние несогласованные акции протеста.
В четверг суд рассмотрел шесть протоколов и назначил шесть штрафов на общую сумму 19 миллионов рублей. Ранее по трем протоколам суд назначил 8,9 миллионов. Таким образом, общая сумма штрафов составила 27,9 миллионов рублей.
"Twitter Inc признан виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП ("Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен")", — пояснил пресс-секретарь.
Помимо этого, за неудаление информации суд ранее назначил многомиллионные штрафы компаниям Google, Facebook и Telegram.