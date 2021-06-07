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МИД России: роль государства в регулировании интернета должна повышаться
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Роль государства в управлении интернетом должна повышаться, его регулирование частным сектором показало неэффективность, заявил в понедельник директор департамента международной... ПРАЙМ, 07.06.2021
регулирование интернета, мид рф, новости, технологии, телеком
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Роль государства в управлении интернетом должна повышаться, его регулирование частным сектором показало неэффективность, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.
Он отметил, что сегодня интернет превращается в "главную платформу для распространения не только информации, но и различного рода политических манипуляций".
"Основным инструментом в этом процессе являются уже не классические СМИ, а различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры, которые при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть",- сказал Крутских в интервью журналу "Международная жизнь".
"Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе. Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность",- отметил представитель МИД.