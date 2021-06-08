МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Сайт правительства Великобритании gov.uk недоступен в настоящее время, а сайты ряда СМИ, компаний и соцсетей работают со сбоями по всему миру, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Европа столкнулась с внеплановым дефицитом газа

В частности, в США отмечаются сбои CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit и других. Также жалобы поступают на работу соцсети Twitter, Twitch, платежной системы Paypal, сервиса Spotify.

Также сбои данных сайтов отмечаются в Канаде, России, Германии, Португалии, Великобритании и других странах мира.

Downdetector указывает на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, который может быть причиной сбоя в работе сайтов. "Согласно отчетам, в Fastly может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис", — пишет сайт Downdetector. Fastly – американский поставщик услуг облачных вычислений, разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружатьих веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. Среди клиентов компании значатся New York Times, Pinterest, Spotify.