Сбой произошел в работе сайтов британского правительства и ряда СМИ
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Сайт правительства Великобритании gov.uk недоступен в настоящее время, а сайты ряда СМИ, компаний и соцсетей работают со сбоями по всему миру, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
В частности, в США отмечаются сбои CNN, New York Times, Guardian, Amazon, Reddit и других. Также жалобы поступают на работу соцсети Twitter, Twitch, платежной системы Paypal, сервиса Spotify.
Также сбои данных сайтов отмечаются в Канаде, России, Германии, Португалии, Великобритании и других странах мира.
Downdetector указывает на сбои в работе Fastly – американского поставщика услуг облачных вычислений, который может быть причиной сбоя в работе сайтов. "Согласно отчетам, в Fastly может наблюдаться масштабный сбой работы, что, возможно, окажет влияние на ваш сервис", — пишет сайт Downdetector. Fastly – американский поставщик услуг облачных вычислений, разработчик технологии, которая помогает компаниям-заказчикам быстрее загружатьих веб-сайты. Платформа компании оптимизирует данные для скорости передачи. Среди клиентов компании значатся New York Times, Pinterest, Spotify.
https://1prime.ru/telecom/20210608/833881077.html