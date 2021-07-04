ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но стал катализаором цифровизации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю. Но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации", — сказал Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса.

Мишустин отметил, что это стало своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности.

"Смена технологического уклада происходит теперь буквально на наших глазах. Ряд отраслей экономики — это розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор смогли воспользоваться открывшимися возможностями. И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке", — сказал премьер. Экономика России открыта для европейских коллег, заявил Мишустин

Он добавил, что технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик.

Встреча проходит в преддверии открытия выставки "Иннопром". Премьер подчеркнул, что за последние годы "Иннопром" стал авторитетной международной площадкой.