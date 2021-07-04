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Пандемия коронавируса катализировала цифровизацию, считает Мишустин
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Коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но стал катализаором цифровизации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Распространение... ПРАЙМ, 04.07.2021
михаил мишустин, цифровизация, пандемия коронавируса, новости, технологии, здоровье, общество , телеком
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Коронавирус создал риски для глобальной макроэкономической стабильности, но стал катализаором цифровизации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Распространение коронавируса в целом создало риски для глобальной макроэкономической стабильности, внесло дисбаланс в производственный сектор, мировую торговлю. Но вместе с тем и придало ускорение процессам цифровизации", — сказал Мишустин на встрече с представителями российского и иностранного бизнеса.
Мишустин отметил, что это стало своего рода катализатором для большого количества изменений, которые копились многие годы в индустрии промышленности.
"Смена технологического уклада происходит теперь буквально на наших глазах. Ряд отраслей экономики — это розничная торговля, сфера услуг, банковский сектор смогли воспользоваться открывшимися возможностями. И те компании, которые быстрее овладели новыми технологиями, получили достаточно серьезное конкурентное преимущество на рынке", — сказал премьер.
Он добавил, что технологическое обновление переживает сегодня большинство экономик.
Встреча проходит в преддверии открытия выставки "Иннопром". Премьер подчеркнул, что за последние годы "Иннопром" стал авторитетной международной площадкой.