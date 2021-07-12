БРЮССЕЛЬ, 12 июл — ПРАЙМ. Европейская организация потребителей пожаловалась в Еврокомиссию на WhatsApp, заявляя, что мессенджер нарушает правила Евросоюза, говорится в ее сообщении.

"Европейская организация потребителей вместе с восемью ее членами подала сегодня жалобу в Европейскую комиссию… на WhatsApp за многочисленные нарушения прав потребителей в ЕС", — говорится в релизе.

Отмечается, что в течение нескольких месяцев WhatsApp "неоправданно настаивает" на том, чтобы пользователи приняли новые условия использования и политику конфиденциальности. Однако эти условия непрозрачны и непонятны для пользователей, заявляет организация. Евросоюз продлил экономические санкции против России

"Жалоба в первую очередь связана с постоянными, повторяющимися и навязчивыми уведомлениями, подталкивающими пользователей принять обновления политики WhatsApp. Содержание этих уведомлений, их характер, время и повторяемость оказывают чрезмерное давление на пользователей и ограничивают их свободу выбора. Таким образом, они являются нарушением директивы ЕС о недобросовестной коммерческой практике", — говорится в релизе.

Кроме того, в жалобе подчеркивается непрозрачность новых правил и тот факт, что WhatsApp не смог объяснить простым и понятным языком характер производимых изменений, говорится в релизе.