МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Владелец социальной сети TikTok, китайская компания ByteDance, отложила планы по первичному публичному размещению акций (IPO) на неопределенный срок после того, как китайские регуляторы предупредили о рисках относительно безопасности данных, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"ByteDance Ltd., китайский владелец популярного приложения для коротких видео TikTok, приостановила на неопределенный срок свои намерения публично разместить акции после того, как представители государственной власти сказали компании сосредоточиться на устранении рисков, связанных с безопасностью данных", — сообщает газета.

По данным издания, в апреле ByteDance вошла в число 13 интернет-компаний, которых финансовые регуляторы призвали придерживаться гораздо более строгого регулирования своих данных и практики кредитования. Европейская организация потребителей подала жалобу на WhatsApp

Как напомнил WSJ, пекинский гигант, в рамках последнего раунда финансирования в декабре оцененный в 180 миллиардов долларов, рассматривал IPO всего бизнеса или ряда своих компаний в США или Гонконге.

Основанная в 2012 году ByteDance превратила TikTok в одно из самых популярных сетевых приложений по всему миру, которое только в США насчитывает более 100 миллионов пользователей.