МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Жители Барнаула разговаривают по мобильному телефону больше, чем люди, проживающие в других регионах России, свидетельствуют данные исследования сотового оператора "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), которое есть в распоряжении РИА Новости. Основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Специалисты проекта "Билайн.Аналитика" проанализировали, какова была средняя продолжительность разговора у пользователей оператора за последние два года.

"Среди самых говорящих регионов пальма первенства — у Барнаула: там за два года средняя продолжительность разговора выросла на 17% и составила около 3 минут. На втором месте – Пенза — 2,87 минуты, на третьей строчке — Тамбов, там люди говорят в среднем 2,85 минуты. Саранск и Курган — на 4 и 5 месте соответственно", — говорится в сообщении компании по результатам исследования.

Меньше всего по мобильному телефону разговаривают, как выяснили аналитики, жители Красноярска, Перми и Ижевска – там специалисты зафиксировали наименьшие показатели по средней продолжительности разговора.

Чаще всего, помимо звонков по России, пользователи оператора звонят в Узбекистан, на Украину, в Таджикистан, Киргизию и Казахстан. В Россию больше всего звонков поступают из Украины, Армении, Казахстана, Узбекистана и США.

Специалисты "Билайн.Аналитики" также выяснили, что женщины в среднем говорят на 20% дольше, чем мужчины, а больше всего звонков по мобильному телефону совершают люди в возрасте от 25 до 45 лет.