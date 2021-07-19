МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Сети 5G на российском оборудовании могут появиться в городах-миллионниках страны через три года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"В городах-миллионниках через три года в планах запустить сети 5G на отечественном оборудовании. Корпорация "Ростех" работает активно над этой задачей", — сказал Чернышенко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Ученый РАН оценил слухи о "чипировании" и 5G из-за COVID-19

Заместитель председателя правительства также сообщил, что с Минстроем ведется работа над тем, чтобы при строительстве многоквартирных домов в обязательном порядке было обеспечено их подключение к интернету.

"У нас самая большая в мире страна, и есть территории, где низкая плотность населения и куда невозможно либо очень дорого дотянуть оптоволокно. Для этих территорий через три года в качестве новой инициативы будут запущены четыре космических аппарата обеспечения интернета на территории Арктики и Северного морского пути", — сказал Чернышенко.

Помимо этого, Путин заявил, что власти могут обсудить с компаниями-операторами вопросы доступа к интернету вдоль автомобильных дорог в России.

Путин принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции.

Он отметил, что в ходе совещания был упомянут вопрос доступа к интернету в небольших населенных пунктах.

"Я бы добавил еще одну проблему — это вдоль автомобильных дорог. Мы понимаем, какие возникают вопросы и проблемы у операторов, но сейчас в сентябре заканчиваются соглашения о предоставлении им лицензий десятилетних. Это хороший повод, чтобы поговорить с коллегами из соответствующих компаний о том, что нужно брать на себя определенные обязательства и для решения и таких общенациональных задач. Я просил бы в нормальном режиме, естественно, в диалоге с бизнесом ответственно подойти к этим вопросам", — сказал президент.