МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Компания Google с 27 сентября закроет возможность входа в учетную запись на устройствах, работающих на базе операционной системы Android 2.3.7 и более ранней ее версии, сообщает служба технической поддержки корпорации.

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"В рамках наших непрерывных усилий по обеспечению безопасности наших пользователей, начиная с 27 сентября, Google запретит вход в учетную запись на Android-устройствах, на которых установлена (операционная система – ред.) Android 2.3.7 или более ранняя версия", — говорится в сообщении.

Корпорация уточняет, что если пользователь устройства с такой операционной системой попытается войти с него в свою учетную запись после указанной даты, он может столкнуться с ошибкой при использовании сервисов Google, таких, как Gmail, YouTube и Maps. Ошибка также может возникнуть, если пользователь сбросит параметры телефона до заводских настроек и после этого попытается войти в свою учетную запись.

Чтобы сохранить доступ у приложениям и сервисам Google, компания рекомендует пользователям обновить операционную систему до версии 3.0 и выше. Если это невозможно, то Google советует попробовать зайти в Google-аккаунт через браузер. В таком случае пользователь по-прежнему сможет пользоваться некоторыми сервисами компании.

Операционная система Android 2.3.7 вышла 21 сентября 2011 года.