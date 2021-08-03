МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Входящие звонки с неизвестных номеров в России в первом полугодии 2021 года в 70% случаев оказались спам-звонками, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Данные получены с помощью анонимизированной статистики приложения Kaspersky Who Calls в первом полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года.

"В январе-июне 2021 года больше двух третей всех звонков (70,4%) с неизвестных номеров в России были нежелательными, то есть представляли собой спам-звонки. Чаще всего звонящие предлагали займы (доля таких звонков составила 46,3% от всего телефонного спама) и представлялись коллекторами (27,1%)", — говорится в сообщении.

Кроме того, к наиболее распространенным относятся звонки категории "Связь и интернет", предложения принять участие в соцопросах, а также звонки с подозрением на мошенничество, число которых, по мнению компании, выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году, их доля составила 6,2%. Пассажиропоток аэропортов России в июне вырос на 26%

Чтобы избежать связанных с такими звонками проблем, эксперты компании советуют настороженно относиться к объявлениям об акциях и розыгрышах, не сообщать третьим лицам конфиденциальную информацию (в том числе одноразовый код из СМС), записывать данные звонящих и перезванивать по официальному номеру организации, которую якобы представляет собеседник и использовать решения для защиты от телефонного спама.

"В этом году мошенники стали чаще звонить россиянам под видом представителей государственных структур, органов правопорядка, а также финансовых регуляторов. Пик такой активности пришёлся на конец марта — начало апреля. В начале лета количество подобных звонков не снизилось", — отметил старший аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении.