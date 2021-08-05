МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Выручка "Ростелекома" по МСФО во втором квартале выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 138,589 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Adidas в первом полугодии получил прибыль против убытка годом ранее

Показатель OIBDA вырос на 15% — до 55,938 миллиарда рублей, рентабельность по OIBDA увеличилась до 40,4% с 38,3%. Чистая прибыль составила 11,174 миллиарда рублей, увеличившись на 46%.

За первое полугодие выручка "Ростелекома" выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 270,547 миллиарда рублей. Показатель OIBDA за этот период вырос на 16%, составив 111,375 миллиарда рублей. Рентабельность по нему составила 41,2%, увеличившись с 38,5% в январе-июне 2020 года. Чистая прибыль за полгода выросла на 52% и составила 22,984 миллиарда рублей.

Компания сохранила прогноз роста выручки по итогам 2021 года минимум на 5% и повысила прогноз по темпам роста OIBDA до 8-10%, заявил старший вице-президент — финансовый директор компании Сергей Анохин.

"Мы поднимаем прогноз ожидаемого увеличения консолидированной OIBDA до 8-10% с возможностью дополнительного уточнения по результатам третьего квартала 2021 года; в части выручки сохраняем ранее данный прогноз обеспечить рост не менее чем на 5%; в части СAPEX ожидаем расходы в пределах 110-115 млрд рублей (без учета реализации госпрограмм)", — заявил Анохин, слова которого приводятся в сообщении компании.

"Перевыполнение намеченных планов по итогам первого полугодия 2021 года, умеренный характер факторов макроэкономического риска, способных оказать негативное влияние на динамику результатов последующих периодов, позволяют оптимистично смотреть на прогноз итогов второго полугодия и дают возможность улучшить опубликованный ранее годовой прогноз на 2021 год", — добавил он.

По итогам 2020 года выручка "Ростелекома" по МСФО составила 546,9 миллиарда рублей, увеличившись на 15%. Показатель OIBDA вырос на 14% — до 194 миллиардов рублей.