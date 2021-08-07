Эксперт рассказал, чем выгодна подписка на смартфон
Эксперт по рынку гаджетов Дмитрий Рябинин рассказал о преимуществах долгосрочной аренды смартфона
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Эксперт по рынку гаджетов Дмитрий Рябинин рассказал о преимуществах долгосрочной аренды смартфона в интервью радио Sputnik.
Аренда гаджета позволяет пользователю экономить деньги на покупке дорогостоящих продвинутых устройств, пояснил директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Подписка позволяет нам через год сдать в магазин телефон, которым мы пользовались, а взамен получить новую модель.
Кроме того, услуги сотовой связи по договору оплатит компания или оператор, уточнил специалист.
"Как и с классическими кредитными программами, здесь довольно много подводных камней. Главный из них – переплата по сравнению с обычной покупкой в магазине. За счет дисконтирования и программ мотивации в официальных магазинах единоразовая покупка, скорее всего, будет дешевле", — прокомментировал аналитик.
Для многих клиентов приятным бонусом станет то, что подписка позволит им прогнозировать свои траты. Покупатель заранее будет знать, сколько он заплатит через месяц, а сколько через полгода, пишет издание.