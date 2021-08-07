МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Эксперт по рынку гаджетов Дмитрий Рябинин рассказал о преимуществах долгосрочной аренды смартфона в интервью радио Sputnik. Эксперт рассказал, как повысить доход на бирже без лишних вложений

Аренда гаджета позволяет пользователю экономить деньги на покупке дорогостоящих продвинутых устройств, пояснил директор по стратегии и развитию медиапроектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин. Подписка позволяет нам через год сдать в магазин телефон, которым мы пользовались, а взамен получить новую модель.

Кроме того, услуги сотовой связи по договору оплатит компания или оператор, уточнил специалист.

"Как и с классическими кредитными программами, здесь довольно много подводных камней. Главный из них – переплата по сравнению с обычной покупкой в магазине. За счет дисконтирования и программ мотивации в официальных магазинах единоразовая покупка, скорее всего, будет дешевле", — прокомментировал аналитик.

Для многих клиентов приятным бонусом станет то, что подписка позволит им прогнозировать свои траты. Покупатель заранее будет знать, сколько он заплатит через месяц, а сколько через полгода, пишет издание.

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