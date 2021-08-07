МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ, Пиликян Арфи. Функция скриншота крайне удобна, но и она имеет свои минусы, особенно для крупных компаний, у которых есть конфиденциальные документы и данные, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер B&C agency Марк Шерман. Эксперт рассказал, что нельзя обсуждать рядом с телефоном

По его словам, именно скриншоты в большинстве случаев становятся причиной утечки данных.

"Особенно сильно это стало заметно, когда компании начали вводить удаленный режим работы из-за пандемии. Сотрудники стали больше коммуницировать в онлайне, в том числе и электронный документооборот перешел на новый уровень. Сотрудники, чтобы посоветоваться с коллегами, начали делать скриншоты и пересылать их в открытых мессенджерах", — отмечает собеседник "Прайм".

Таким образом, по его мнению, в сеть попадали конфиденциальные данные, которые не предназначены для чужих глаз. Эксперт рассказала, как проверить подлинность денег с помощью смартфона

Такими ситуациями активно пользуются конкуренты, чтобы потом использовать полученную информацию в своих целях, считает эксперт.

"Цели у конкурентов могут быть самые разные: начиная от воровства бизнес-модели предприятия, заканчивая массовой публикацией неблагоприятных для первой компании новостей. Если в первом случае пострадавшая компания просто обретет более сильного конкурента, то во втором случае будет нанесен ущерб репутации, а восстановление прежнего имиджа займет много сил, времени и денег", — констатирует специалист.

Шерман резюмирует: чтобы избежать подобных ситуаций, нужно подписать специальное соглашение с сотрудниками о том, что любая конфиденциальная информация и документация должна передаваться исключительно через защищенные мессенджеры или по другим защищенным установленным компанией каналам.

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