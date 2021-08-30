МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Российские сотовые операторы ведут переговоры о совместном строительстве сети LTE в малых населенных пунктах в соответствии с обязательствами Минцифры РФ, чтобы снизить затраты, сообщил журналистам гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что российские власти, принимая решение о продлении разрешений на использование частот для мобильной связи четвертого поколения (4G), согласовали с операторами дополнительные социальные обязательства.

По его словам, министерство смогло договориться с операторами о том, что они к 2024 году за свой счет подключат к скоростному мобильному интернету более 80% федеральных трасс и все населенные пункты численностью более 1000 жителей.

"Идет диалог между операторами, мы все понимаем… что нам нужно, по крайней мере, эту сеть строить вместе, потому что понятно, что она крайне низко рентабельна, если не сказать убыточна. Поэтому эта сеть будет строиться в кооперации, таким образом будем снижать затраты", — сказал Торбахов на пресс-конференции.

Исполнительный вице-президент компании по технике Валерий Шоржин отметил, что диалог идет со всеми операторами "большой четверки". По его словам, окончательного решения по поводу того, как будет выглядеть кооперация, пока нет. "Понятно, что мы говорим не только про совместную стройку, но и совместную эксплуатацию сети", — добавил он.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название — Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).