МИНСК, 1 сен — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия с 1 сентября переходят на "комфортные" сниженные тарифы для роуминговых абонентов на постоянной основе, такое решение было озвучено в августе по итогам заседания Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства. Деньги, льготы и упрощение жизни. Что ждет россиян с 1 сентября

"В ходе заседания достигнута договоренность об окончании опытной эксплуатации каналов связи в условиях снижения ставок интерконнекта на роуминговый трафик на пространстве Союзного государства и начале применения комфортных тарифов для роуминговых абонентов Белоруссии и России с 1 сентября 2021 года на постоянной основе", — сообщало белорусское посольство в Москве по итогам заседания, которое состоялось в формате видеоконференции.

Ранее, с 1 ноября 2020 года, операторы связи России и Белоруссии в тестовом режиме перешли на новую тарификацию в роуминге: ставка интерконнекта снизилась до 1,5 цента за минуту с 30, что позволило многократно снизить стоимость связи для клиентов российских операторов в Белоруссии и наоборот.

По мнению госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева, договоренности о более дешевом роуминге свидетельствуют о способности Минска и Москвы решать сложные вопросы. Мезенцев отмечал также, что с начала осени тарифы будут в шесть-семь раз меньше тех, которые страны использовали еще несколько лет назад.

Работа, направленная на отмену роуминга на территории Союзного государства, ведется на протяжении последних лет. Сначала была согласована и подписана "Дорожная карта по реализации резолюции Высшего государственного Совета Союзного государства от 30 июня 2017 года по вопросу об отмене роуминга на территории Союзного государства", а также план мероприятий совместных действий для выявления и пресечения мошенничества в сетях связи двух стран. Эта "дорожная карта" была утверждена министрами связи в декабре 2019 года, и в соответствии с ней плата за входящие звонки в роуминге должна была быть отменена не позднее сентября 2020 года.

Однако сроки сдвинулись. В апреле в посольстве Белоруссии в России РИА Новости сообщили, что Москва и Минск планируют полностью отменить роуминг с 1 января 2022 года. В минсвязи Белоруссии в мае уточняли, что Минску и Москве для окончательного решения этого вопроса осталось доработать в том числе системы борьбы с телефонным мошенничеством.

Роуминг в Союзном государстве будет считаться окончательно отмененным с того момента, когда стоимость входящего звонка будет официально составлять 0 рублей.