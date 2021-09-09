МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") запустил услугу дистанционной активации sim-карты с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи через приложение "Госключ", сообщает пресс-служба компании. ФАС оштрафовала "Вымпелком" за спам

"Теперь для получения услуг связи не обязательно ходить в офис продаж и подписывать бумажные договоры, достаточно создать электронную подпись в сервисе "Госключ". Использование электронной подписи не требует особых навыков — достаточно следовать простейшим инструкциям. Для регистрации нужна только подтвержденная учетная запись на портале "Госуслуг", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что для активации sim-карты абоненту нужно сначала зарегистрироваться на специальном сайте, ссылка на который придет ему в sms после введения карты в телефон. Оператор подчеркивает, что электронная подпись сервиса "Госключ" "гарантирует безопасность всех совершаемых операций благодаря соответствующему уровню криптографической защиты".

"В будущем мы планируем расширять линейку продуктов и услуг, доступ к которым можно будет получить дистанционно", — отметила исполнительный вице-президент по розничному бизнесу компании Светлана Кирсанова. Изобретен смартфон, которым можно управлять жестами

Минцифры РФ запустило мобильное приложение "Госключ" в начале августа. Первым электронным документом, подписать который можно с помощью приложения, стал договор на оказание услуг сотовой связи. В будущем планируется расширить список таких документов.

Эксперимент по использованию усиленной электронной подписи при предоставлении госуслуг проводится в России с 20 июля 2021 года по 31 июля 2022 года. Одной из его задач является тестирование использования физлицами усиленной неквалифицированной электронной подписи при получении госуслуг. Координирует проведение эксперимента Минцифры РФ.