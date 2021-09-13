МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ признала оператора сотовой связи "Теле2" нарушителем антимонопольного законодательства из-за повышения цен на тарифы в январе и выдвинула требование к компании снизить цены, говорится в сообщении ведомства. ФАС создаст реестр производителей стройматериалов

ФАС отмечает, что 13 сентября завершилось рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства мобильным оператором. "Антимонопольный орган установил, что уровень повышения тарифов не обусловлен ростом затрат, и признал ООО "Т2 Мобайл" нарушившим антимонопольное законодательство", — сообщает Антипонопольная служба.

"Теперь оператор обязан вернуть необоснованно повышенные тарифы на услуги сотовой связи к уровню, применяемому до повышения", — подчеркивает ведомство.

ФАС напоминает, что в январе 2021 года "Теле2" подняла стоимость услуг мобильной связи для более 12 миллионов своих абонентов-физических лиц в среднем на 13%, повышение цен обосновывалось ростом затрат самой компании. Ведомству было направлено множество обращений клиентов оператора связи. "В феврале 2021 года ФАС России возбудила в отношении компании дело о нарушении антимонопольного законодательства", — добавляет служба.