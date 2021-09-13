МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Оператор мобильной связи Tele2 готов к диалогу с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по требованию снизить стоимость тарифов и планирует отстаивать свою позицию в соответствии с юридическими процедурами, заявили РИА Новости представители компании. ФАС выдвинула требование к Tele2 снизить цены на тарифы

"Tele2 предоставила ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее выполнила все процедуры по уведомлению регулятора о планируемых изменениях. Мы открыты к конструктивному диалогу с ведомством и будем отстаивать свою позицию в рамках соответствующих юридических процедур", — отметили в пресс-службе оператора.

В феврале 2021 года ФАС возбудила дело в отношении мобильного оператора после того, как месяцев ранее компания подняла стоимость сотовой связи, что затронуло более 12 миллионов абонентов-физических лиц. Рост составил в среднем 13%. Повышение стоимости обосновывалось увеличением затрат самой компании.

13 сентября антимонопольная служба сообщила, что рассмотрение дела завершено. Ведомство подтвердило, что повышение стоимости тарифов не обусловлено ростом затрат, и признала нарушение оператором антимонопольного законодательства. ФАС потребовала от оператора снизить стоимость услуг.