Роскомнадзор потребовал от "Билайна" информацию об утечке данных
Роскомнадзор направил в "Вымпелком" требование предоставить информацию об утечке данных абонентов
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от "Билайна" предоставить детальную информацию об утечке данных абонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), оператору может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей.
Роскомнадзор напомнил, что россияне, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о утечке базы абонентов "Билайн". По данным самого оператора, в представленной базе "содержатся только технические логи небольшой части" его абонентов фиксированного интернета.
"Вымпелком" сообщил, что проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов и по его результатам может обратиться в правоохранительные органы.
https://1prime.ru/telecom/20210915/834702820.html
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