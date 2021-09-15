МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор потребовал от "Билайна" предоставить детальную информацию об утечке данных абонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Билайн" запустил удаленную активацию sim-карты

Роскомнадзор направил соответствующий запрос в компанию "Вымпелком" (торговая марка "Билайн"), оператору может грозить штраф в размере до 100 тысяч рублей.

Роскомнадзор напомнил, что россияне, пострадавшие от компрометации персональных данных, имеют право требовать соразмерной компенсации как в досудебном, так и в судебном порядке.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о утечке базы абонентов "Билайн". По данным самого оператора, в представленной базе "содержатся только технические логи небольшой части" его абонентов фиксированного интернета.

"Вымпелком" сообщил, что проведет внутреннее расследование в связи с информацией об утечке данных абонентов и по его результатам может обратиться в правоохранительные органы.