МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") готовится обновить свою торговую марку, сообщили РБК источники на телекоммуникационном и рекламном рынках. Роскомнадзор потребовал от "Билайна" информацию об утечке данных

"ВымпелКом" готовится внести изменения в визуальное сопровождение и позиционирование бренда "Билайн". Так, название бренда теперь будет писаться с маленькой буквы. Кроме того, оператор запустит новые тарифы и объявит об изменениях в каналах продаж, уточнили собеседники.

Согласно данным, новый логотип будет представлен 14 октября.

Представитель "ВымпелКома" отказался комментировать эту информацию.

Последний раз компания проводила масштабный ребрендинг в 2005 году.