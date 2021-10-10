"ВымпелКом" готовится обновить торговую марку "Билайн" впервые с 2005 года
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МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. "ВымпелКом" (торговая марка "Билайн") готовится обновить свою торговую марку, сообщили РБК источники на телекоммуникационном и рекламном рынках.
"ВымпелКом" готовится внести изменения в визуальное сопровождение и позиционирование бренда "Билайн". Так, название бренда теперь будет писаться с маленькой буквы. Кроме того, оператор запустит новые тарифы и объявит об изменениях в каналах продаж, уточнили собеседники.
Согласно данным, новый логотип будет представлен 14 октября.
Представитель "ВымпелКома" отказался комментировать эту информацию.
Последний раз компания проводила масштабный ребрендинг в 2005 году.
https://1prime.ru/telecom/20211010/834926440.html
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