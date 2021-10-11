МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Россияне смогут проголосовать на портале "Госуслуг" за населенные пункты, в которые в 2022 году проведут высокоскоростной интернет LTE, отдать свой голос можно до 15 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба Минцифры РФ. "Склотех" ввел в строй первую в России автономную частную сеть 5G

"Россияне проголосуют на портале "Госуслуги" за населенные пункты, которые подключат к высокоскоростному интернету в 2022 году. Специальный раздел с формой для голосования открылся на портале", — говорится в сообщении.

Пресс-служба добавляет, что в голосовании принимают участие все населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, проголосовать могут жители всех регионов, кроме Москвы и Санкт-Петербурга — они не входят в программу устранения цифрового неравенства.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, граждане должны иметь учетную запись на "Госуслугах" и постоянную регистрацию в регионе, за который пользователь голосует. Кроме того, возможно направить бумажное письмо в адрес Минцифры РФ, где необходимо указать ФИО, адрес регистрации и название населенного пункта, в который требуется провести связь. "Билайн" обновит свой бренд впервые за 16 лет

"Через два месяца на "Госуслугах" будет опубликован список из 2 тысяч населенных пунктов, которые будут подключены к интернету в следующем году. Таким образом, за 2022 год доступ к 4G получат не менее 10% всех населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек, а в 2024 году их количество увеличится до 30%", — добавляется в сообщении.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростелекома", компания уже завершила строительство базовых станций в 326 населенных пунктах в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства, до конца 2021 года мобильная связь появится в 1 198 в малых населенных пунктах. До 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 тысячах деревней, сел и поселков.