МОСКВА, 19 окт ПРАЙМ. Число DDoS-атак на российские компании за три квартала 2021 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила пресс-служба "Ростелекома". "Яндекс" отразил крупнейшую DDoS-атаку

"За три квартала 2021 года число DDoS-атак на российские компании увеличилось в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Основными целями злоумышленников стали финорганизации, госсектор, а также сфера онлайн-торговли. Число DDoS-атак на дата-центры и гейминг, которые год назад были в фокусе внимания хакеров, сократилось", — говорится в отчете, подготовленном экспертами "Ростелекома".

Компания отмечает, что наибольшее количество атак приходится на организации, расположенные в Москве — их доля составила 60% от общего числа инцидентов. Доли остальных регионов (каждая) не превышают 7%. Также столица лидирует по средней мощности DDoS-атак, которая оставляет более 70 Гбит/с.

Согласно отчету компании, число DDoS-атак на банки увеличилось в 3,5 раза, при этом около 90% из них произошли в сентябре. Всплеск атак на банковский сектор в этот период фиксировали и другие провайдеры сервисов кибербезопасности, публичные источники отмечали, что у ряда финансовых структур возникли проблемы с их онлайн-ресурсами.

Число DDoS-атак в сегменте онлайн-торговли за отчетный период выросло на 20%, наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в марте. Количество атак на госсектор увеличилось на 17%, в 2 раза увеличилось число DDoS-атак в августе и сентябре — эксперты компании не исключают, что это было связано с подготовкой к выборам в Государственную думу. При этом в игровом сегменте число атак упало на 35%, атаки на дата-центры сократились на четверть. Средняя мощность возросла на 26%, самая долгая атака в отчетный период длилась почти 4,5 дня (в прошлом году — около 3 дней).

"С каждым годом мощность и сложность DDoS-атак увеличивается. Это происходит за счет активного использования хакерами более масштабных ботнетов. Они состоят из множества устройств, для взлома которых используются все новые и новые уязвимости. В частности, в сентябре злоумышленники организовали крупнейшую DDoS-атаку с помощью ботнета Meris, предположительный масштаб которого составляет 200 тысяч устройств", — приводятся слова руководителя направления Anti-DDoS и WAF-платформы сервисов кибербезопасности Solar MSS компании "Ростелеком-Солар" Тимура Ибрагимова.