МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. МТС победил в аукционе на оказание услуг сотовой связи для депутатов и сотрудников Госдумы сроком до 2023 года, снизив максимальную стоимость контракта на 94% — до 1,92 миллиона рублей, сообщили в аппарате нижней палаты парламента. Госдума в первом чтении установила первичный структурный дефицит бюджета

Начальная цена контракта на обеспечение 565 сотрудников, в том числе 450 депутатов, нижней палаты парламента SIM-картами для связи, согласно данным, была заявлена в 32,01 миллиона рублей.

"В ходе аукциона удалось снизить цену контракта на 94%, что соответствует нашей задачи по экономии средств налогоплательщиков", — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин журналистам. Таким образом экономия средств федерального бюджета составит 30,5 миллиона рублей.

Контракт с МТС вступит в силу с 1 декабря 2021 года и будет действовать до 30 ноября 2023 года.

Действующий в настоящее время контракт также был заключен с МТС на два года — с 1 декабря 2019 года до 30 ноября 2021 года. Услуги связи предоставляются для 571 абонентских номеров, из которых 450 — у депутатов. Цена текущего контракта составляет 11,6 миллионов рублей, в ходе торгов она снизилась на 63,5%.

Ранее, как следует из данных портала госзакупок, страховая компания "Гелиос" победила в аукционе на страхование 450 депутатов Госдумы РФ в 2022 году, снизив максимальное предложение страховой премии более чем в шесть раз – до 198,6 тысячи рублей, страховая сумма на каждого депутата составит 1,1 миллиона рублей.