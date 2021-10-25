МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Профессионализм мошенников растет — они научились использовать для обмана практически любой номер телефона. Причем, даже официальные номера телефонов банков уже не совсем безопасны, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев.

В Интернете есть много онлайн-сервисов с возможностью выбора номера, с которого и на который вы хотите позвонить. Кто-то использует их для рекламных обзвонов, пранка, но чаще их используют для мошенничества, поясняет эксперт. "Звонками из "банка" уже никого не обмануть, а потому преступники используют новые схемы. Они стали использовать целевые атаки с подменой контактов близких людей и даже организаций», — предупреждает Тимофеев. Так что, если вам внезапно звонят или пишут с телефона близкого человека с необычными просьбами о переводе денег — стоит задуматься. Эксперты выяснили, скольких россиян обманули телефонные мошенники

Мошенники стали представляться сотрудниками разных госорганов, в том числе от сервисов "Госуслуги". В разговоре есть вероятность записи вашего голоса и ключевых фраз, чтобы в будущем использовать их для подтверждения тех или иных действий на горячих линиях банков.

По словам эксперта, технология Deepfake может подделать голос. Если подменить особый идентификатор звонка по сотовой связи, который называется Caller-ID, а провайдеры IP-телефонии и сторонние сервисы имеют возможность за плату предоставить возможность его редактирования, то можно воспользоваться и вашим номером.

"Порой мошенникам вовсе необязательно знать номер вашей карты, проверочный код и паспортные данные. Многие персональные данные, к сожалению, уже есть в интернете и, как правило, во многом виноваты мы сами, оставляя свой цифровой след", — отмечает Тимофеев.

Поскольку операторы начинают блокировать звонки с незнакомых номеров, то мошенники будут все чаще использовать мобильные приложения (WhatsApp, Viber, Telegram), заключает он.