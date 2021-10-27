Дочерняя компания "Мегафона" "Мегафон 1440" может получить частоты для спутниковой связи
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Мегафона" "Мегафон 1440" может получить частоты для развертывания группировки низкоорбитальных спутников в диапазонах 10,7-12,7 ГГц, 14-14 ГГц, 13,3-18,1 ГГц, 19-20 ГГц и других, указано в материалах в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на ноябрь. Об этом сообщают "Известия".
Как отметили специалисты, на этих частотах работают системы спутниковой связи StarLink Илона Маска и OneWeb.
В материалах ГКРЧ говорится, что российский оператор может получить частоты, чтобы обеспечивать мобильный и стационарный интернет-доступ в любой точке земной поверхности, а кроме того, подключать пассажирские самолеты, метеозонды и так далее.
Глобальное спутниковое покрытие дает возможность расширить функционал обычных сотовых сетей и развертывать их в труднодоступных районах, где затруднительно, а то и просто невозможно протягивать наземные линии связи.
По расчетам акционера компании «Ка-интернет» Сергея Пехтерева, с учетом опыта OneWeb, масштаб группировки которого наиболее близок к проекту «Мегафона», первоначальный бюджет на строительство спутниковой группировки может достигнуть 1,2-1,5 миллиардов долларов. Он считает, что проект позволит оператору обеспечивать доступ в интернет в любой точке России, включая удаленные населенные пункты и автодороги.
При этом генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что спутниковая связь поможет решить проблемы с доступом в интернет в арктических районах России.
https://1prime.ru/telecom/20211027/835048218.html