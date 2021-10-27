МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Дочерняя компания "Мегафона" "Мегафон 1440" может получить частоты для развертывания группировки низкоорбитальных спутников в диапазонах 10,7-12,7 ГГц, 14-14 ГГц, 13,3-18,1 ГГц, 19-20 ГГц и других, указано в материалах в Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), заседание которой намечено на ноябрь. Об этом сообщают "Известия". "Мегафон" вышел из капитала AliExpress Russia

Как отметили специалисты, на этих частотах работают системы спутниковой связи StarLink Илона Маска и OneWeb.

В материалах ГКРЧ говорится, что российский оператор может получить частоты, чтобы обеспечивать мобильный и стационарный интернет-доступ в любой точке земной поверхности, а кроме того, подключать пассажирские самолеты, метеозонды и так далее.

Глобальное спутниковое покрытие дает возможность расширить функционал обычных сотовых сетей и развертывать их в труднодоступных районах, где затруднительно, а то и просто невозможно протягивать наземные линии связи.

По расчетам акционера компании «Ка-интернет» Сергея Пехтерева, с учетом опыта OneWeb, масштаб группировки которого наиболее близок к проекту «Мегафона», первоначальный бюджет на строительство спутниковой группировки может достигнуть 1,2-1,5 миллиардов долларов. Он считает, что проект позволит оператору обеспечивать доступ в интернет в любой точке России, включая удаленные населенные пункты и автодороги.

При этом генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что спутниковая связь поможет решить проблемы с доступом в интернет в арктических районах России.