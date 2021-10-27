МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Первая башенная компания" мобильного оператора "Мегафон" и компания "Вертикаль" объединяют активы, единая компания станет ведущим независимым оператором башен в России с портфелем более 22 тысяч объектов, сообщает мобильный оператор. "Склотех" ввел в строй первую в России автономную частную сеть 5G

"Мегафон и Kismet Capital Group (контролирующая компанию "Вертикаль" — ред.) договорились о сделке, в результате которой будет создан ведущий независимый федеральный игрок на российском рынке башенной инфраструктуры. Компания будет создана на основе активов "Первой башенной компании" — 17 тысяч башен и опорных конструкций – и оператора "Вертикаль" — более 5 тысяч объектов. Объединенная компания станет ведущим независимым игроком с общим портфелем более 22 тысяч башен", — говорится в сообщении.

Оператор указывает, что в рамках сделки "Первая башенная компания" была оценена в 94,2 миллиарда рублей. В объединенной компании "Мегафон" получит долю 25%, Kismet Capital Group, как уточнили в пресс-службе оператора, — более 65%. Kismet будет иметь 5 из 7 представителей в совете директоров объединенной компании, "Мегафон" — два.

"Закрытие сделки планируется до конца 2021 года. Сделка будет профинансирована за счёт собственных средств Kismet Capital Group, а также финансирования от Сбербанка", — отмечает "Мегафон". ФАС оштрафовала "Вымпелком" за спам

Компания, которая будет создана в результате объединения активов "Первой башенной компании" (ПБК) мобильного оператора "Мегафон" и башенного оператора "Вертикаль", обладает потенциалом размещения на публичном рынке, заявил председатель совета директоров "Мегафона" Иван Стрешинский. "Мы рады объявить об этой сделке. "Мегафон" сможет сконцентрироваться на развитии основного бизнеса, при этом сохранит долю в объединенной компании с большим потенциалом роста, включая размещение на публичном рынке", — заявил Стрешинский, слова которого приводятся в сообщении "Мегафона".

По его словам, управление объединенной компанией возьмет на себя сильная команда из менеджмента "Вертикали" и ПБК. "Мы верим, что их опыт и экспертиза обеспечат успешное развитие бизнеса", — добавил он.

"Объединенная компания — ведущий независимый оператор на российском рынке и мы заинтересованы в дальнейших инвестициях в развитие башенного бизнеса в России. Мы также планируем сделать объединенную компанию публичной и будем открыты к выходу в новые географии", — отметил, в свою очередь, основатель Kismet Capital Group Иван Таврин, слова которого также приводятся в сообщении.