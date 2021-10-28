МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Выручка по МСФО Veon Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в прошлом квартале выросла на 10,2% в годовом выражении — до 2,005 миллиарда долларов, а по итогам всего года ожидается прирост показателя на 7-9% и увеличение EBITDA — на 8%, следует из отчетности компании. Samsung Electronics увеличил чистую прибыль

Чистая прибыль компании в третьем квартале составила при этом 145 миллионов долларов после убытка в 620 миллионов годом ранее. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 889 миллионов долларов, снизившись в годовом выражении на 8,6%.