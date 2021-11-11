МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В будущем году цены на услуги фиксированной связи в России, прежде всего, домашнего интернета и платного ТВ могут вырасти примерно на 10%, передают "Известия" со ссылкой на расчеты агентства TelecomDaily. Эти расчеты основываются на опросе топ-менеджеров операторов. В России значительно вырос спрос на усилители сигнала сотовой связи

О готовности повысить стоимость услуг заявили 78% опрошенных менеджеров, причем 48% респондентов не исключили рост на 10% и выше. При этом генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков предположил, темпы роста тарифов могут снизиться по сравнению с 2020 и 2021 годами, когда тарифы каждый год повышались на 12-15%.

По его словам, в конце прошлого года готовились повысить тарифы на 10% и более не 48%, а 74% компаний. И в итоге повышение произошло. В то же время пятая часть компаний вообще не рассматривают вопрос увеличения цен, а 2% даже не исключают, что снизят расценки.

"Исходя из такой динамики и прогнозов операторов можно сделать вывод, что в 2022 году темпы роста тарифов снизятся по сравнению с 2020 годом и 2021 годом на 2-5 процентных пункта", — заключил глава TelecomDaily.

Среди причин ожидаемого повышения цен он, помимо инфляции, указал на необходимость соблюдать "закон Яровой" и выполнять требования по хранению интернет-трафика абонентов, а также предоставлять пользователям бесплатный доступ к социально значимым ресурсам. Вместе с тем на рынок оказывает давление и увеличение цен на импортное телекоммуникационное оборудование. Причем раньше рост цен объяснялся повышением курса доллара и евро, а в настоящее время — дефицитом комплектующих.